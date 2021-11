Kalp damarları ters doğdu!

AA

Doğduğu gece morarma ve nefes darlığı şikayetiyle ameliyat olmasına karar verilen Poyraz Efe bebek, Antalya'dan sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nin sorumlu hekimi Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Kalpten çıkan iki ana damarının yerleri değiştirilen, akciğeri besleyen ve dar olan damarın yerine yapay damar yapılan Poyraz Efe, 53 günlük yoğun bakım mücadelesini kazanarak, sağlığına kavuştu.

Bebeği Poyraz Efe'nin ameliyatı için Antalya'dan gelen anne Necla Özçiçek, üçüncü çocuğu olan Poyraz Efe için hamileliğinin zor olduğunu ama gebelikte herhangi bir rahatsızlık fark edilmediğini söyledi.

Özçiçek, doğumdan sonra Poyraz Efe'nin muayenesinde morarma ve kalp ritminde bozukluk nedeniyle Konya'ya sevk edildiğini dile getirerek, 2 aylık bir tedavinin ardından bebeğinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

"ÇOCUĞUMUZU BİZE TESLİM ETTİLER"

Baba Baykal Özçiçek de yaklaşık 2 aydır Konya'da olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Eşimle el ele verdik. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çocuğumuzu kurtarabileceklerine inandık. Çok şükür çocuğumuzu bize teslim ettiler. Bizi yalnız bırakmayan insanlardan Allah razı olsun. Çocuklarım Antalya'daydı, işletme sahibim, çalışma arkadaşlarım, kız kardeşim bize çok büyük destek verdi. Çok şükür bu sıkıntılı günümüzü de atlattık. Benim büyük bir dünyam vardı, şimdi kocaman bir dünyam oldu. Bize böyle güzel bir hediye verdiği için eşimden de Allah razı olsun."

Konya Şehir Hastanesi bünyesinde yaklaşık 10 ay önce kurulan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nin sorumlu hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, Poyraz Efe'nin doğumdan sonra satürasyon düşüklüğü ve morarma şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geldiğini söyledi.

Kalpten çıkan iki ana damarın ters ve akciğere kan götüren ana damarın dar olması nedeniyle acil ameliyat kararı aldıklarını anlatan Şimşek, "Anne karnında dolaşımı sağlayan damara bağlıydı yaşaması. Akciğerine ameliyatta bir yapay damarla kan taşıdık. 3 milimetrelik bir greft ile çocuğun hayatta kalmasını sağladık. Şimdi iyi. İlerleyen dönemde, akciğer atardamarları geliştikten sonra tam düzeltme ameliyatı olacak. Yaklaşık bir yaş gibi ikinci ameliyatı planlıyoruz. Ameliyattan sonra 20 gün yoğun bakım süreci oldu. Uzun bir süre ventilatöre bağlı kaldı" diye konuştu.

"AMELİYAT BAŞARIMIZ YÜZDE 70"

Şimşek, Konya'da ilk açık kalp ameliyatını 2020 yılının aralık ayında yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 ay önce kurulan klinikte bugüne kadar 25 çocuğa açık kalp ameliyatı yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Yoğun bakım servisimiz 13 yataklı. Şu an 10 yatağımız dolu. Türkiye'nin her yerinden hasta kabulü yapıyoruz. Her vakayı yapabiliyoruz. Kompleks vakaları kabul edebiliyoruz. Şu anda da kliniğimizde yatan hastalarımız ağırlıklı olarak yeni doğan. 400 gramdan 18 yaşa kadar tüm çocuklara bakıyoruz." dedi.

Şimşek, kliniğe Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye'den hasta geldiğini dile getirerek, hastalarının genellikle yeni doğan bebekler olduğunu bildirdi.

Şimşek, hastalarının çok küçük ve hipotermiye duyarlı olduğunu anımsatarak, tedavi tamamlandıktan sonra da hastaların yaşadıkları şehirlere yine bakanlık aracılığıyla hava ambulansı ile gönderildiğini söyledi.

Anadolu'nun her yerinden hasta kabul ettiklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti: "Tedavi ettiğimiz vakaların hepsi hayati tehlikeleri çok yüksek olan çocuklar. Buna rağmen şu ana kadar yüzde 20 civarında bir mortalitemiz (ölüm oranı) var. Bizim hastalarımızın sadece ameliyat değil, yoğun bakım ve taburculukta da sıkıntıları devam edebiliyor. Çocuk yoğun bakıma verdiğimiz, pediatristlerin takibine verdiğimiz hastalarımızdan da kaybımız olabiliyor. Ameliyat başarımız yüzde 70."