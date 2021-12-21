Kalpazanlar suçüstü yakalandı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM), gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda sahte para operasyonu düzenlendi.

Kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 155 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Farklı şehirden gelerek Eskişehir piyasasına sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.