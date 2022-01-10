Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu sorusu gündemde yer alıyor. İşte Kalp Yarası ne zaman sorusunun yanıtı...