İHA

Prof. Kerim Çağlı, 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu.

PROF. KERİM ÇAĞLI 50 YAŞINDAYDI

Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı’nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı. Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

82 YAŞINDAKİ DOKTOR DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Bursa'da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82),hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisinin ardından, bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi Dr. Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti.

TBB'DEN TAZİYE

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.