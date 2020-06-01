Kalp, şeker ve tansiyon hastası 68 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi - İSTANBUL

Hastane günlerinin ardından sağlığına kavuşan Memeşil, duygularını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.31 Mart'ta öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle İzmit Devlet Hastanesine giden Memeşil'in koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 4 Nisan'da yoğun bakım servisine alınan Memeşil, İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.Yoğun bakımda 50 gün tedavi gören Memeşil'in son testi negatif çıktı. Böylece Memeşil hastalığı yenerek, normal odaya alındı.- 5 Haziran'da taburcu edilecekHastanedeki 14 günlük karantina süreci devam eden Memeşil, 5 Haziran'da taburcu edilerek evine dönecek.Mustafa Memeşil, koronavirüse yakalanan tüm hastalara şifa dileklerinde bulundu.Memeşil, "Hepsine Allah şifa versin, tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Yoğun bakımdan çıkanlara Allah yardım etsin. Diğer tüm hastalara da Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Memeşil, hastaneden çıktıktan sonra evinde dinlenmek istediğini söyledi.Hastaneye girdiği günü hatırlamadığını ifade eden Memeşil, şunları kaydetti:"Ama yoğun bakımdan çıktığım anı hatırlıyorum. Hemşire geldi ve, 'Mustafa Amca hadi gidiyoruz' dedi, 'Nereye' diye sorduğumda normal servise çıkacağımızı söyledi. Çok sevindim. Hemşireye, 'Sen beni nasıl sevindirdiysen Allah da seni öyle sevindirsin' dedim."Mustafa Memeşil'in kızı Sümeyye Nur Memeşil, doktorların babasının ciğerlerindeki hasarı tedavi etmek için çok uğraştığını anlattı.- "Babamın bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmüyorduk"Memeşil, "Yoğun bakımdayken babamın durumunu sürekli soruyorduk. Doktorlar ise 'her şeye hazırlıklı olun' diyordu. Biz babamın bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmüyorduk. Babam çıktığında konuşuyordu. Şu an gayet iyi, biz de çok mutluyuz." diye konuştu.Babasının yoğun bakımdan çıkışını anlatan Memeşil, sözlerini şöyle tamamladı:"Entübe hastalara yapıldığı gibi babama da ağız yoluyla tüp sayesinde solunum desteği veriliyordu. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için, doktorların babama trakeostomi işlemi uygulanması, yani soluk borusuna tüp takılması gerekiyormuş. Bizi arayıp onay istediler, biz de onay verdik. Bir sonraki gün, boğazından tüp takılacaktı ancak doktor aradı, 'babanız uyandı, tepki veriyor, bu yüzden işlemi durdurduk' dediler. Sonra da durumu iyiye gidince önce ara yoğun bakıma sonra da normal odaya alındı."
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