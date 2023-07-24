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        Haberler Dünya Kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu edildi

        Kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu edildi

        Geçirdiği operasyonla birlikte kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hastaneden taburcu edildiği bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:52
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        Kalp pili takılan Netanyahu taburcu edildi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçirdiği tıbbi operasyonun ardından bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

        Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Tel Aviv'e bağlı Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Tıp Merkezi'nden bu sabah ayrıldığı ifade edildi.

        Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

        KALP PİLİ TAKILMIŞTI

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya önceki gece hastanede kalp pili takıldığını duyurmuştu.

        Netanyahu dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek "kendisini harika hissettiğini" dile getirmişti.

        İsrail Başbakanı açıklamasında ayrıca, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için bugün Meclise gideceğini belirtmişti.

        İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Binyamin Netanyahu
        #israil
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