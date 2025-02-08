Kalp nakliyle sağlığına kavuştu: En büyük hayalim kızımla uyumaktı

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü personeli Hakan Kaya'ya 2021'de kalp yetmezliği teşhisi konulmasının ardından yapay kalp takıldı. 2 yılı aşkın süredir yapay kalple yaşamını sürdüren Kaya tedavisi kapsamında 25 Ekim 2024'te AÜ Hastanesi'ne yatırılarak, kalp nakli yapılması kararlaştırıldı. Konya'da ateşli silah yaralanması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Geçen ay, AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Hakan Kaya'ya kalp nakli yapıldı.

7 YIL KALP RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE ETTİ

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Nakil sonrası sağlık durumu iyiye giden Hakan Kaya, tedavisi boyunca 12 yaşındaki kızı Elisa ile birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Hakan Kaya, "Kızımla ikimiz yaşıyoruz. Hayatım boyunca kızım için mücadele ettim. 2018 yılından bu yana kalp rahatsızlığım var. 2021'de kalp yetmezliği teşhisi kondu. 2 yılı aşkın yapay kalp ile yaşamımı sürdürdüm. 25 Ekim 2024'ten bu yana da hastanede tedavi görüyordum. Konya'dan nakil çıktığı haberini aldık. Kalp Antalya'ya sağ salim getirildi ve ameliyatım gerçekleşti. Şu anda sağlık durumum çok iyi. Takılan kalp 7 yaş küçük birisine aitmiş. Allah rahmet eylesin" dedi.

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'KIZIMLA YENİ HAYATIMIZI YAŞAYACAĞIZ'

Sağlıklı şekilde yeni hayatına başladığını söyleyen Kaya, "Hayatımda her şey yoluna girdi. Artık yeni bir hayat kuracağım kendime ve kızıma. Evime kadar her şeyimi değiştirmeyi düşünüyorum. En büyük hayalim kızımla birlikte uyuyup vakit geçirmekti. Artık denize ve havuza da girebileceğiz. Aslında aklımızda yoktu ama kaplıcalara gitmek istiyoruz. Kısaca kızımla artık yeni hayatımızı yaşayacağız. Kızım da hak etti. Aslında 3’üncü hayatıma başlıyorum. Ömer hocam sağ olsun yapay kalple birlikte bana 2 kez hayat verdi. Benim için değeri paha biçilemez. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'BABAMLA BİRLİKTE BOL BOL VAKİT GEÇİRİP GEZECEĞİZ'

Elisa Kaya, babası iyileştiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi hissediyorum. Babamı her zaman destekledim. İyileştiği için çok mutluyum. Ömer hocama çok teşekkür ederim. Babama hem yapay kalp sürecinde hem de nakilde çok destek oldu. Babamla birlikte bol bol vakit geçirip gezeceğiz. Birlikte uyuyacağız. Babamla en çok denize girmek istiyordum. Artık denize gidip eğleneceğiz" dedi.

'KALP İÇİN ZAMANLA YARIŞTIK' Prof. Dr. Ömer Bayezid de kalp nakli için zamanla yarıştıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Güzel bir operasyon ile hastamız sağlığına kavuştu. Bağış yapan aileye de çok teşekkür ederiz. Çünkü bağışlar bizim için çok önemli. Hala nakil bekleyen 386 hastamız var. Türkiye'de 1510 hasta da kalp nakli bekliyor. Kalp, karaciğer ve böbrek gibi değil maalesef. Kalbi 4 saat içinde nakletmek zorundayız. Konya'dan gelen bu kalp için de zamanla yarıştık. Hastamız 2 yılı aşın süredir yapay kalple hayatını sürdürdü. Artık sağlıklı bir hayat onu bekliyor." ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI Organ nakli sayılarına dikkati çeken Prof. Dr. Bayezid, "Biz ilk kalp naklini 27 sene önce yaptık. Hastamız 27 yıldır kontrole geliyor ve hiçbir sorunu yok. Çok uzun ve çok kaliteli yaşıyor. Bu zamana kadar 128 kalp nakli gerçekleştirdik. 350 hastaya da yapay kalp taktık. Organ beklerken sorun yaşıyorlar, burada yapay kalp devreye giriyor. Tabii ki hiçbir çözüm kalbin yerini tutmuyor. Organ bağışı çok önemli" dedi. MESAİ ARKADAŞLARINDAN SÜPRİZ Hakan Kaya'ya mesai arkadaşları da sürpriz yaptı. Kaya, taburcu olurken yalnız bırakmayan arkadaşları 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ise Kaya'nın her daim yanında olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibine teşekkür etti.