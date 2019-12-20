Kalp nakli ile hayata tutunup çocuklara umut oldular

20 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de yaşayan ve kalp yetmezliği tanısı alan Tayfun Erdem, 2006 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken yaşamını kaybeden Craig Oliver Beston'un kalbiyle yeni bir hayata başladı.
Hasta çocuklara gönüllü olarak yardım etmek isteyen Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştı.
Erdem'in ziyaret ettiği hastalardan biri de yapay kalp ile 20 ay geçiren Burçin Meşe oldu. Defalarca kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Burçin Meşe de 2017 yılında Ege Üniversitesi Hastanesindeki kalp nakliyle sağlığına kavuştu.
Yolları bu kez "sağlıklı günlerde" kesişen Tayfun Erdem (31) ve Burçin Meşe (21),hastanede organ bekleyen arkadaşlarını unutmadı.
AA'nın haberine göre; Umutsuzluk ve endişeyle dolu hastane odalarını yakından tanıyan Erdem ve Meşe, "Özgür Palyaçolar" adlı bir grup kurdu. Gönüllülerin de katıldığı grup, yaşamak için mücadele veren hasta çocukların odalarına palyaço kostümü ve hediyelerle giriyor, onlara mutlu günlerin geleceğini anlatıyor.
" BEN BAŞARDIM, TAYFUN ABİ BAŞARDI, ONLAR DA BAŞARABİLİR "
Burçin Meşe, yeni kalbiyle hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti. Hastaneye ilk geldiğinde Tayfun Erdem ile karşılaştığını söyleyen Meşe, tanışmalarını şöyle anlattı: "Hastanede kalp bekliyordum, Tayfun abi ve arkadaşları içeri girdi. Ben çok hastaydım, çarpıntım oldu. Tayfun abi dedi ki 'Korkma, korkarsan çarpıntın artar.' Sonra onun da kalp nakli olduğunu öğrendim. Kalp nakli olmuştu ve palyaço olarak odama geliyordu. Çok mutlu oldum. 'O yapabilirse ben de yapabilirim.' dedim. İyileşince de ona ulaştım ve kostüm istedim. Özgür Palyaçolar grubunu kurmaya karar verdik."
Meşe, organ beklemenin zor bir süreç olduğuna işaret ederek, "Sabretmek lazım, moralsiz geçirdiğim her gün benim için çok kötü bitiyordu. Şimdi nakil bekleyen çocuklara sabretmelerini söylüyorum. Ben başardım, Tayfun abi başardı, onlar da başarabilir ve bize katılabilir." dedi.
Tayfun Erdem de ailesinin tedavi ve nakil sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını aktararak, "Yanımda yatan diğer hastaların desteğe, morale ihtiyacı vardı. İyileştikten sonra onları bırakmadım. Burçin ile hastanede tanışmıştık sonra da 'Her şey bir kalp ile başladı.' diyerek yola çıktık. Hastanede geçirdiğim zaman bana vicdanı öğretti." diye konuştu.
Özgür Palyaçolar grubunun gönüllü üyesi Ebru Kıvrak da kalp nakilli arkadaşlarıya yola çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yılbaşı gecesini de onlarla birlikte hastanede nakil bekleyen çocuklarla geçireceklerini aktardı.
ODALARI NEŞEYLE AYDINLATIYORLAR
Ege Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü hastalarından Nisanur Tufan (16),Burçin Meşe ile hastaneden arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bana yapay kalp takıldı, Burçin abla da nakil oldu ama bizi bırakmadı. Gelmesi bana büyük moral oluyor. Ben de iyileşebilirsem onun gibi palyaço olabilirim, sonra da doktor olmak isterim." dedi.
Nisanur'un annesi Hanım Tufan ise yıllarının hastanelerde geçtiğini söyleyerek, "Hastane günleri çok zor. Yabancı memlekette kimsesizlik... Ama bizi yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Burçin biz geldiğimizde nakil oldu. Ne zaman başımız darda olsa hep yanımızda. Çocuklarımıza moral kaynağı. İnşallah bizim çocuklarımız da öyle olur." sözlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!