Kalp nakilli ve yapay kalpli hastalara koronavirüs uyarısı

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, kalp ve yapay kalp nakilli hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğunu, bu nedenle bu kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 110 kalp ve 150'den fazla yapay kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Bayezid, hastalarının virüs ve enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
NAKİL YAPILMIŞ HASTALAR KORONAVİRÜSE KARŞI DAHA FAZLA ÖNLEM ALMALI
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı kalp ve yapay kalp nakilli hastaların her zamankinden daha fazla uyarılara kulak vermesi gerektiğine işaret eden Bayezid, "Kalp nakli yapılmış hastalar bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıkları için enfeksiyonlara karşı savunmasızlar. Kendilerini korumak için daha fazla önlem almaları gerekiyor." dedi.
Bu hastaların vücutlarının savunmasız olduğuna değinen Bayezid, özellikle nakil ameliyatı ne kadar yeniyse riskin o kadar fazla olduğunu dile getirdi.
Ameliyattan bir yıl sonra ilaçların dozunun düşmesiyle bir miktar azalsa da riskin daima olduğunu vurgulayan Bayezid, organ reddi yaşanmaması için ilaçların düzenli kullanılmasının hayati önemi olduğunu ifade etti.
"VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRMAK İÇİN YETERLİ UYKU, DENGELİ BESLENME"
Bayezid, sadece kalp nakilli değil, diğer organ nakilli hastaların da aynı şekilde vücut dirençlerinin düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Organ nakilli 20 yaşındaki bir hasta bile kendisini 65 yaş üstü gibi görüp izole olmalı. Bu hastaların kesinlikle mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmaması gerekiyor. Dışarıya çıktıklarında mutlaka maske taksınlar, insanlardan uzak dursunlar. Ellerini sık sık sabunla yıkasınlar, kolonya veya antiseptik solusyonlar kullansınlar. Gıda ve vücut temizliğine her zamankinden daha fazla önem versinler. Dışarıdan gelen hazır gıdaları yemesinler. İlaçlarını düzenli olarak saatinde alsınlar. Genel vücut direncini arttırmak için yeterli uyku, dengeli beslenme, vitamin ve mineral alınması, stresten uzak kalınması gerekiyor. Can sıkıcı ve moral bozucu haberlerden uzak dursunlar."
KORONAVİRÜSTE EN ÇOK ZARARI AKCİĞERLER GÖRÜYOR
Hastaların özellikle C vitamini alması gerektiğini aktaran Bayezid, "Çinko, selenyum içeren gıdalar tüketmeliler. Biz son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastalara nakil yapıyoruz. Bu son dönem kalp yetmezliği sırasında da hastaların özellikle akciğerleri büyük zarar görmüş oluyor. Koronavirüsde en çok zararı akciğerler görüyor. Sigara kullananlar, KOAH hastaları gibi organ nakli olan hastalar da risk daha da artıyor" diye konuştu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!