Kalp krizinden sonra tanıştı! Yorgunluğunu böyle atıyor

Düzce'de yaşayan 56 yaşındaki çevre mühendisi Erol Kutal, 14 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası tanıştığı bisikletle sağlıklı yaşam için pedala basıyor.
Özel bir fabrikada üretim müdürü olarak görev yapan, 2 çocuk ve bir torun sahibi Kutal, 2008 yılında kalp krizi geçirdi.
İlerleyen süreçte kalbine 4 stent takılan Kutal, yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi.
Bisiklet kullanmaya başlayan Kutal, bisiklet kulüplerinin etkinliklerine de katılarak doğa turlarında yer alıyor.
Her gün iş çıkışı 1-2 saat bisiklete binen ve bisikleti yaşam tarzına dönüştüren Kutal, hem spor yapıyor hem de doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor.
"GÜNÜN YORGUNLUĞUNU BİSİKLETE BİNEREK ATIYORUM"
Erol Kutal, 2008 yılında kalp krizi geçirdikten sonra kalbine stent takıldığını, bu süreçten sonra yaşam tarzını değiştirmeye karar verdiğini söyledi.
Bisiklete binmeye başladığını dile getiren Kutal, "Son stentlerin takılmasının ardından kendime 'Biraz dur ve bakımlı ol' dedim ve bisiklete binmeye başladım. Bisiklet kullandıkça daha rahat ve sağlıklı hale geldim, kendimi zinde hissediyorum. 10 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bisiklet sayesinde ayrıca Düzce'nin bütün güzelliklerini gördüm, köylerinin hepsini dolaştım. Şu an sağlığım çok şükür yerinde, iyi gidiyor, bir problemim yok" diye konuştu.
Kutal, bisiklete binmenin kendisine sağladığı faydalardan bahsederek, "Kolesterolüm düştü, kan şeker değerleri normale geldi. Kalp efor testine çıktığım zaman da çok daha rahat ve iyiyim" dedi.
Hayatın akışını bisikletle yakalamanın çok güzel olduğuna işaret eden Kutal, herkesi çevre dostu ulaşım aracı olan bisikleti kullanmaya davet etti.
Kutal, yoğun tempoda çalıştığını, iş stresini ve günün yorgunluğunu bisiklete binerek attığını kaydetti.
Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istediğini belirten Kutal, özellikle sürücüleri bisikletlilere karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.
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