Kalp krizi sonrası ölümlerde AB birincisiyiz

Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye’de kalp krizi oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

Almanya’da bu oranın 399 iken, Fransa’da 179 ve Birleşik Krallık’ta 149 seviyesinde olduğunu belirten Prof. Serkan Durdu, Türkiye’deki en önemli sorunun, kalp krizi geçirenlerin hayatta kalma oranının düşüklüğü olduğunu söyledi.

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Prof. Durdu, “Kalp krizi sonrası hayatta kalma oranı Türkiye’de oldukça düşük. Her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 45, Birleşik Krallık’ta yüzde 30, Fransa’da ise yüzde 33. Türkiye’de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor" dedi.

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ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini ve belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serkan Durdu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi belirtilerini fark eder etmez 112 acil yardım hattını aramak ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Zamanında müdahale, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde artırabilir" diye konuştu.

KALP KRİZİ SONRASI ÖLÜMLERDE ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA'NIN ÖNÜNDEYİZ

Türkiye’nin kalp krizi verileri, benzer nüfusa sahip ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Almanya’da her 100 bin kişiden 399’u kalp krizi geçirirken, ölüm oranı daha düşük seviyede. Fransa ve Birleşik Krallık ise gerek kriz geçirme oranlarında gerekse ölüm oranlarında Türkiye’nin çok gerisinde.

Bu durumun başlıca nedenlerini açıklayan Prof. Durdu, "Sağlık sistemine erken erişimdeki zorluklar ve halkın kalp sağlığı konusunda yeterince bilinçli olmaması bizi olumsuz etkiliyor. Bunun yanında düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir" şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI YAYGINLAŞTIRILMALI"

Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Durdu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek, "Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmek, kalp sağlığını korumak için temel adımlardır. Ayrıca, risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Kalbinizi korumak, hayatınızı korumaktır" dedi.