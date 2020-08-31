DHA

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte bir cadde üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı´nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

DHA'nın haberine göre, yaptıkları kontrolde Kalaycı´nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı´yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı.