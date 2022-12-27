Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya öldü

DHA'nın haberine göre, olay saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi´nde meydana geldi.

Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi´nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp´a gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.