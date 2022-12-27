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Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya hayatını kaybetti

Manisa´nın Kırkağaç ilçesinde yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen 17 yaşındaki Asya Limon, hayatını kaybetti

Giriş: 27.12.2022 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya öldü
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DHA

DHA'nın haberine göre, olay saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi´nde meydana geldi.

Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.

Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi´nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp´a gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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