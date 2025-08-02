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        Haberler Sağlık Kalp kapağı nakliyle sağlığına kavuştu: Ben de doktor olmak istiyorum | Sağlık Haberleri

        Kalp kapağı nakliyle sağlığına kavuşan Masal: Ben de doktor olmak istiyorum

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen Masal Budak (11), İzmir'de yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Budak'ın kalbindeki sağ kapakçık kökünden damarıyla birlikte yerinden çıkartılıp hasta olan kısma transfer edilirken, sağ kapakçık yerine de beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı nakledildi. Kalp cerrahı olmak istediğini söyleyen Budak, "Benim gibi rahatsızlanan çocukların yanında olmak isterim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.08.2025 - 15:18
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        11 yaşında kalp kapağı nakli old: Ben de doktor olmak istiyorum
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        Akhisar ilçesinde yaşayan Masal Budak, doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren zorlu bir sağlık süreci geçiren Masal, İzmir'de gerçekleşen operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 23 Temmuz'da yapılan ameliyatla Masal'ın sağ kalp kapağı sol tarafa, bir yıl önce beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı ise sağ tarafa nakledildi.

        "AĞRI OLMADAN KOŞMAYI ÇOK İSTİYORUM"

        Resim yapmayı çok sevdiğini ve hastane odasındaki vaktini genellikle resim çizerek geçirdiğini belirten Masal Budak, "Ameliyattan önce korkularım vardı ama sonrası geçti. Ameliyattan önce biraz koşsam bile kalbim ağrıyordu ve terliyordum. Ağrım olmadan koşmayı çok istiyorum. Gitmek istediğim yerlere gitmek istiyorum. Ayrıca kardeşim Öykü'yü çok özledim. Doktoruma çok teşekkür ederim" dedi. Kalp cerrahı olmak istediğini söyleyen Budak, "Benim gibi rahatsızlanan çocukların yanında olmak isterim. Korkularını yenmelerine, sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

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        "KORKULARIM VE ENDİŞELERİM GERİDE KALDI"

        Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını söyleyen annesi Rabia Aktürk (30), "Masal doğduğunda kalbinde üfürüm fark ettiler. 3 aylıkken anjiyo oldu. Planlanan bir ameliyat vardı ama 18-20 yaşına kadar bekletilmesi öngörülmüştü. Sağlık problemi artınca ameliyat olması gerektiği söylendi. Çok şükür korktuğumuz gibi olmadı. Her şey yolunda gitti. Korkularım ve endişelerim geride kaldı. 1 aydır kardeşinden ayrı, çok özledi. Evimize gitmeyi bekliyor" dedi.

        "KAPAĞI ONARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

        Masal'ın tüm vücuda kan gönderen ana atardamarın kalple bağlantısını sağlayan kapağında sorun yaşadığını anlatan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine, sol kapaktaki bir darlık veya yetmezliğin kalpte giderek büyümeye neden olabildiğini söyledi. İlerleyen süreçlerde bu büyümenin artarak ritim problemlerine ve kalpte yetmezliklere neden olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Çine, "Masal'ın yaşının küçük olması nedeniyle kapak değişimi ile ömür boyu kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalırdı. Küçük çocuklarda bu durum riskli sayılıyor. Öncelikli hedefimiz, kapağı onarmaktı. Masal'ın ameliyatına başladığımızda bir kapakçığının hiç gelişmediğini, diğerinin de tamamen serbest şekilde salındığını gördük. Dolayısıyla onarmak mümkün değildi. Kalbin sağ tarafındaki sağlam olan kapakçığını kökünden, damarla birlikte alarak hasta olanın yerine transfer etme seçeneği bizim için gündeme geldi. Sağ tarafına gerekli olan kapakçık bulundu" diye konuştu.

        "BAĞIŞLA ÇOCUKLARIMIZIN MASALLARI GERÇEKLEŞİYOR"

        Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışla alınan kapakçıklar, kapaklar ve diğer organların soğuk azot tanklarında muhafaza edilerek bekletildiğini ve hastalara nakledildiğini belirten Doç. Dr. Çine, şöyle devam etti: "Masal'da kullandığımız, bir yıl önce vefat eden bir hastanın kapakçığı idi. Önemli olan bizim için ebatının, çapının uyuyor olması ve düzgün çalışıyor olması. Uygun donör bulunmamış olsa beklemeyi tercih edecektik. Ama kalbin de bir bekleme süresi olacak. Elimizde bir donör olması, donörlerin yeterli organları sağlayabiliyor olması bizim için çok önemli. Organ bağışı yeterli derecede olursa seçeneklerimiz artıyor ve Masal gibi çocuklarımız daha kolay ameliyat olabiliyor. Onların, masalları gerçekleşmiş oluyor. Sol tarafına koyduğumuz kendi damarıyla transfer ettiğimiz damarı çok iyi çalışıyor. Kapakta herhangi bir kaçağımız yok. Masal'ın masal gibi bir hayatı olsun" dedi.

        "TÜRKİYE'NİN REFERANS HASTANESİ"

        İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu ise "Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Ege Bölgesi'nin ve tüm Türkiye'nin referans hastanesi. Hem deneyimli kardiyovasküler cerrahi ekibimiz hem de teknik donanımımız ile multidisipliner çalışmayla çok başarılı işlere imza atıyoruz. Hocalarımız bu alanda yeni doğan döneminden ergenlik dönemine kadar kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi için ciddi emek veriyor. Sağlıklı yeni nesiller ve sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' için gerekli tüm tedbirleri almaktalar. Bu cerrahi uygulamalarla ilgili teknik ekibimizin uygun gördüğü vakalarda yeterli altyapı, kadavra bağışı uygun ise gerekli işlemleri yapmak için yeterli donanıma sahipler" diye konuştu.

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