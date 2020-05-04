Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak

İdlib kırsalındaki bir kampta yaşam mücadelesi veren kalp hastası Rabi için sosyal medyada başlatılan yardım çağrıları üzerine İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.
Hatay Valiliği koordinesinde Türkiye'ye getirilen Rabi, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Hastanenin Çocuk Hastalıkları Uzmanı Rada Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabi'nin doğuştan kalp hastası olduğunu söyledi.
Rabi'nin annesinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirten Özalp, "Kalp rahatsızlığıyla ilgili tetkiklere başlandı. Kalbi normalden büyük gözüküyor. Suriye'de takip edilmiş aort yetmezliği öyküsü var. Büyük olasılıkla kapak değişimi operasyonu yapılacak ancak buna kalp damar cerrahları ve kalp doktorlarımız karar vererek gerekli tedaviyi uygulayacaklar." diye konuştu.
- Babası ve Rabi'den Türkiye'ye teşekkür
Çocuğuyla Türkiye'ye gelen baba Abdo Salih Sellüm da evladının, kalbi delik olarak dünyaya geldiğini ve büyüdükçe hastalığının arttığını dile getirdi.
Son günlerde Rabi'nin rahatsızlığının şiddetlendiğini anlatan Sellüm, şunları kaydetti:
"İdlib'de bazı sağlık merkezlerine gittik ancak şifa bulamadık. Tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini öğrendik. Allah'a çok şükür ki şu an buradayız. Çok mutluyuz. Tedavisine başlandı. Rabi'nin de morali çok iyi. Sesimizi duyan ve bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile katkısı olan herkesten Allah razı olsun."
Rabi Sellüm de tedavisine başlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, beni ülkelerine alıp tedavi ediyorlar. İnşallah tedavi edilip ameliyatımı olacağım." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından önceki gün yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı olarak yavrumuzun sesine kulak verdik, yavrumuzu getirdik. Sağlıkçılarımıza emanet, acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!