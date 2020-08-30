Kalp doktoru doğaya da hayat veriyor

AA

Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde farklı noktalarda 500 dönüm alanı çitle çeviren Doğan, yıllarca çok sayıda hastaya şifa verdiği hekimlik mesleğinin yanı sıra 5 yılda 25 bin adet fidanı toprakla buluşturarak doğanın yeşillenmesine de katkı sağlıyor.

Kendi imkanlarıyla köyünün çevresindeki dağlık alanlarda küçük ormanlıklar oluşturmayı planlayan Doğan, her yıl beş bin adet fidan dikerek hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Prof. Dr. Kasım Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 yıl önce köye yakın bir bölgede ağaçlandırma yaptık. Sadece bir denemeydi. Bu bölgede hiç çam ağacı yoktu, acaba çam ağacı yetişir mi, yetişmez mi diye düşünüyorduk. Gördük ki gayet hızlı büyüyorlar, daha geniş alanları ağaçlandırmaya karar verdik. Şu an 500 dönümlük bir alanı çitle çevirdik" dedi.

Emekli olup İstanbul'a gidince ağaçlandırma çalışmalarının yarım kaldığını anlatan Doğan, yıllar sonra tekrar Sivas'a dönünce fidan dikmeye kaldığı yerden devam ettiğini ifade etti.

Doğan, genellikle fidanları sonbaharda dikmeye çalıştığını dile getirerek "Her yıl fidanların yaklaşık 3 bin 500'ünü sonbaharda, bin 500 kadarını da ilkbaharda dikiyoruz. Sonbaharda yaptığımız dikimde daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Köyde çok fazla kişi olmadığı için yardım alamayınca bazen ağaçlar kuruyabiliyor." diye konuştu.

- "6 bin metre kadar boru döşedik"

Yaklaşık 25 bin fidanı yaz aylarında haftada veya 15 günde bir suladığını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"100 ton kapasiteli su tankerlerimiz var. Bunların bir kısmı açık, bir kısmı kapalı. 6 bin metre kadar boru döşedik. Bu boruların her 50 metrede vanaları var. 1100 metre seyyar hortumlarımız var. Bu sene de sonbaharda 3 bin 500 kadar fidan dikmeyi planlıyoruz. Çamları daha çok Tarım ve Orman Bakanlığından alıyoruz. Diğer fidanları kendimiz yetiştirip dikiyoruz. Bu bölgede at kestanesi çok rahat büyüyor, akağaç, akasya, iğde, ıhlamur da dikiyoruz."

Kasım Doğan, karbon salınımı nedeniyle iklim değişikliği yaşandığına dikkati çekerek "Dolayısıyla bundan sonraki çabalarımızın daha çok ağaçlandırmaya yönelik olması lazım. En azından kendi karbon ayak izimizi silmemiz lazım. Yaptığım bu çalışmayla inanıyorum ki bugüne kadar tabiata saldığım karbondan daha fazlasını, tekrar geriye kazandırdım." ifadelerini kullandı.

Depoların bir kısmını tabiattaki kuşlar, yabani hayvanlar su içebilsin diye açık yaptıklarına değinen Doğan, yuvalar yaparak kuş nüfusunu artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de "Prof. Dr. Kasım Doğan hocamızı insanların kalbini iyileştirerek gönüllere giren olarak tanır, bilirdik. Buraya da geldik, gördük ki kendisi maddi ve manevi çok büyük masraflar yaparak doğaya da hayat vermeye çalışıyor. Kendisine yapmış olduğu bu güzel işten, eserden dolayı çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.