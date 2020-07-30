Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda "Az et, bol yeşillik yenmeli" uyarısı

Prof. Dr. Ulus, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi.
Fazla tuz miktarının kan basıncında aşırı yükselmelere yol açabileceğine işaret eden Ulus, sözlerine şöyle devam etti:
"Fazla tuz tüketimi, beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu ölçü bazen kaçabilmektedir. Bu dönemde aşırı et tüketimi, bu hastalarda kanda kolesterol yükselmesinin yanında bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.
Yağlı ette doymuş yağlar fazla miktarda bulunur. Kalp-damar hastaları ile hipertansiyonu bulunanlara, kurban etini az miktarda, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri ise daha fazla tüketmelerini öneriyoruz. Alınan yüksek miktarda ete ilaveten, bunları tuzlu olarak tüketmek de hastalarda sorun oluşturuyor."
- "Yağsız et tüketilmeli'
Koroner kalp hastalığı olan diyabetik ya da hipertansiyon hastalarının Kurban Bayramı'nda miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmelerinin sağlık açısından faydalı olacağını belirten Ulus, kalp-damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasını önerdi.
Ulus, şunları kaydetti:
"Yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmeli.
Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesini öneriyoruz.
Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa yüksek karbonhidratlı, kızartmalı ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayabilir. Hastalarımız diyetlerine Kurban Bayramı süresince de devam etmeli ve ağır yemeklerden kaçınmalı."
Prof. Dr. Ulus, aşırı tatlı tüketiminden de kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, "Tatlı tüketilecekse hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli ve gün içinde 2-2,5 litre su tüketilmeli." dedi.
Ulus, ayrıca bayramda ikramlarla birlikte artan çay ve kahve tüketiminin de uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu, mide problemleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.
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