05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'nın önümüzdeki dönem planları ve hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Müdür İbrahim Öztop, "Lokomotif bir şirketi 2020 ilk çeyrekte hem yurtiçi, hem yurtdışında halka arz etmek için danışmanlık çalışmamız var" dedi.
Öztop ayrıca girişimcileri desteklemeyi ve büyümek isteyen şirketlere ortak olmayı amaçlayan ve banka bünyesinde olan Kalkınma Fonu için de kaynağın devletten sağlanacağını söyledi. Öztop, "Kalkınma Fonu'nun altında alt fonlar kurabiliriz. Önceliğimiz girişimcileri desteklemek ve büyümek isteyen şirketlere ortak olmak. Çatı fon kalkınma fonu" dedi ve ekledi:
"Kuracağımız fonlar için devletin yanı sıra gerekirse uluslararası yabancı kurumlardan da destek alabiliriz. Ama ilk aşamadaki kuracağımız fon için sadece devletten destek alacağız."
Öztop, fonun büyüklüğüne dair bir bilgi ise vermedi. Türkiye Kalkınma Fonu ile Türkiye Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılanması kapsamında özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımları için alternatif finansman imkanları sağlanması amaçlanıyor.
Öztop ayrıca sorunlu kredilerde verdikleri danışmanlık dışında, sorunlu kredilere ilişkin başka hiçbir plan ve çalışmanın içinde yer almadıklarını kaydetti.
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