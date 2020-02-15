Kalkınma Yatırım Bankası'ndan 447 milyon TL'lik net kar

15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalkınma Yatırım Bankası'nın, 2019 yılında aktifleri yüzde 23,3 artışla 19,4 milyar TL’ye ulaşırken, net karı ise 447 milyon TL olarak gerçekleşti.
Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.
Aktif toplamını yüzde 23,3’lük artışla yaklaşık 19,4 milyar TL’ye yükselten Kalkınma Yatırım Bankası’nın kredi tutarı, yüzde 11’lik artışla 15,1 milyar TL’ye ulaştı.
Bankanın net faiz gelirleri, kredi hacmindeki artışa bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55’lik artışla 708 milyon TL’ye ulaştı. Yıl sonu itibarıyla Kalkınma Yatırım Bankası’nın dönem net karı 447 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 0,8'e geriledi. Sermaye yeterlilik oranı 2018 yıl sonuna göre yüzde 57 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22,3 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2019 yılında yeniden yapılanan bankanın performansındaki hızla yükselişe dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bankamız için dönüşüm yılı olan 2019 yılını son derece olumlu sonuçlarla tamamladık. 2019 yılında Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandık. Genel Merkezimizi Ankara’dan İstanbul’a taşıdık. Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için ekonomiye uzun vadeli yeni kaynaklar kazandırırken yatırım bankacılığında da aktif rol oynadık. 2019 yılının son günlerinde Türkiye Kalkınma Fonu’nun kuruluşunu tamamladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımcısı olduğu ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ve Bölgesel Kalkınma Fonu ile ülkemizde birçok şirket ve girişime yatırım yapmak üzere önemli bir adım attık.”
Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası’nın 2019 bilançosu kredi hacminin aktif büyüklük içindeki payının yüksekliğine işaret ederek, "Bu oran kalkınma/yatırım bankaları grubunda yüzde 69,8 ve bankacılık sektöründe yüzde 59’dur. Bankamızın ekonomiye desteğinin net bir göstergesi olan bu oran Bankamızda sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi portföyümüzün sektörel dağılımına baktığımızda, enerji sektörünün yüzde 45 ile en büyük payı aldığını görmekteyiz. Takipteki krediler oranımızda görülen gelişme ise aktif kalitesinin iyileştiğine işaret etmektedir. Kalkınma Yatırım Bankası geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.
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