Kalkınma ajanslarının ödenek dağılımı değişti

Bu yıl kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneklerinin kullanım alanları ve ajanslar arasında dağılımı yeniden belirlendi.
2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kalkınma ajansları için bu yıl öngörülen 331 milyon 755 bin liralık transfer ödeneğinin yüzde 50'lik kısmı olan 165 milyon 877 bin 500 liranın ajanslar arasında dağılımı yeniden yapıldı.
Ödenek, öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasında yer alan Düzey 2 bölgeler bazındaki dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılırken, grup içi ödenek tahsisinde nüfus ve SEGE endeks değerleri esas alındı.
Kararla, ödeneğin, yüzde 20'lik kısmı olan 66 milyon 351 bin liranın kullanım alanları da belirlendi.
Bu kısım, devam eden ve yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleri, fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan ajanslar arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, ajansların sonuç odaklı programlarıyla ilgili ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri, yüzde 15'lik kısmı ajansların 2020 yılındaki performansları, yüzde 15'lik kısmı deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı dikkate alınarak yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara aktarılacak.
Kararın yayımı tarihinden önce nüfus ve SEGE değerleri dikkate alınarak kaynak ihtiyaçlarına göre Bakanlıkça kalkınma ajanslarına aktarılan ödenek miktarının, ilgili ajansa tahsis edilen ödenek miktarından fazla olması durumunda, fazla miktar 2021 yılı ödeneğinden karşılanmış sayılacak.
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