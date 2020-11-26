TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim 130. bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Cüneyt İnay ve Oktay Berber'in birlikte yaptıkları Kalk Gidelim'in her bölümü ilgiyle izleniyor. Dizinin takipçileri Kalk Gidelim'in nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Kalk Gidelim nerede çekiliyor?
KALK GİDELİM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Her bölümü ilgiyle izlenen dizi Kalk Gidelim'in çekimleri Muğla’nın Yeşilyurt köyünde gerçekleştirilmektedir.
KALK GİDELİM KONUSU NE?
Ailesini geride bırakıp İstanbul’a giden Mustafa Ali’nin yıllar sonra iflas ederek zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla tekrar köyüne dönüşünü konu alıyor. "Kalk Gidelim" yıllar evvel doğduğu topraklardan, geleneklerimizle büyüdüğü ailesinin yanından İstanbul’a yerleşmiş ve özünü unutmuş, biraz da yozlaşmış bir adamın, yıllar sonra İstanbul’da kurduğu kendi ailesiyle beraber tekrar baba ocağına ve özüne dönme serüvenini konu almaktadır. İstanbul’da tanışıp evlendiği karısı ve şimdi yirmili yaşlarda olan çocukları, kahramanımızın büyüdüğü ve yetiştiği ortamdan tamamen uzaktır. Kendisi de aradan geçen yaklaşık yirmi beş senede, ailesini, geleneklerini, adetlerini, yaşam tarzını ve hatta türkülerini bile unutmuştur. İstanbul’un gündelik hayatının telaşında anne- babasından öğrendiklerini çocuklarına öğretmemiştir. Bu aslında ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan göç hikayelerinden yalnızca biridir. Mustafa Ali’nin hikayesini ilginç kılan ise yirmi beş yıl sonra yaşadığı yerlere, birlikte büyüdüğü insanlara ve doğaya mecburen de olsa geri dönmesidir. Aslında gerçek şu’dur ki; hayat, köylünün olduğu yerdedir. Köylü, yaşamını, toprağı işlediği elleriyle ve alın teriyle idame ettirir. Zamanla köydeki yaşam, köylülerin dayanıklı ve kanaatkar yapıları bizim ‘İstanbullu’ aileye de geçecek, güzel günlerde olduğu gibi kötü günlerde de bir arada olmayı öğrenecekler, aile bağlarının aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.
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