Her cumartesi g\u00fcn\u00fc farkl\u0131 bir heyecanla izleyici kitlesini artt\u0131ran komedisi dizisi Kalk gidelim in yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.Ba\u015frollerini Ufuk \u00d6zkan,Erkan Sever,Ay\u00e7a Varl\u0131er ve Mehtap Bayri nin oyand\u0131\u011f\u0131 Kalk Gidelim in yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde neler ya\u015fanacak. Meryem in DNA testini a\u00e7\u0131klamas\u0131yla neler olacak? Evdeki b\u00fct\u00fcn kad\u0131nlar\u0131n kilo vermek i\u00e7in diyete girmesiyle durumdan etkilenen erkeklerin buldu\u011fu \u00e7\u00f6z\u00fcm yolu ne olacak? Kalk G\u0130delim dizisi 79.yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle 28 Eyl\u00fcl cumartesi ak\u015fam\u0131 ekranlarda olacak. \u00a0 \u00a0 KALK G\u0130DEL\u0130M 78.B\u00d6L\u00dcM \u00d6ZET\u0130 Meryem\u2019den \u00f6nce k\u0131z karde\u015fi Behice\u2019yi Hac\u0131 H\u00fcseyin\u2019in talimat\u0131yla Mustafa Ali ve Seyfettin alm\u0131\u015ft\u0131r. Bunu duyan Meryem iyice sinirlenir ve solu\u011fu Hac\u0131 H\u00fcseyin\u2019in evinde al\u0131r. Meryem kendinden emin olarak gelse de ummad\u0131\u011f\u0131 bir durumla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131r. K\u00f6yde ise Meryem\u2019in \u00f6z karde\u015finin gelmesi yank\u0131lan\u0131r. Herkes ger\u00e7ekten karde\u015fi mi diye bir kazan kaynat\u0131r. Dal Ailesi ise Behice\u2019yle evlerinin aras\u0131ndaki ba\u011f\u0131 merak etmektedir. Hac\u0131 H\u00fcseyin en nihayetinde evlerini nas\u0131l geri ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat\u0131r.\u00a0Di\u011fer yandan Nurcan, Mustafa Ali\u2019nin meyvelerini Meryem\u2019in so\u011fuk hava deposunda bast\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince evdeki di\u011fer kad\u0131nlarla birlikte Mustafa Ali\u2019ye kar\u015f\u0131 sert bir cephe al\u0131r. Seyfettin\u2019in ustaca manevras\u0131 sayesinde kad\u0131nlar kendi dertlerine yanmaktan Mustafa Ali\u2019ye y\u00fcklenmeye f\u0131rsat bulamazlar. Seyfettin\u2019in kad\u0131nlar\u0131n kuca\u011f\u0131na b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 dert ise kilo almalar\u0131d\u0131r. Evdeki b\u00fct\u00fcn kad\u0131nlar kilo vermek i\u00e7in s\u0131k\u0131 bir diyete girerler ve durumdan etkilenen elbette en \u00e7ok erkekler olacakt\u0131r. Erkeklerin \u00e7\u00f6z\u00fcm yolu ise kad\u0131nlar\u0131 bir kez \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7evirir. KALK G\u0130DEL\u0130M OYUNCU KADROSU Ufuk \u00d6zkan - Seyfettin Dal Erkan Sever - Mustafa Ali Dal Ay\u00e7a Varl\u0131er - Nurcan Dal Mehtap Bayri - Sevda Dal Y\u0131ld\u0131z K\u00fct\u00fcr -\u00a0M\u00fcmine\u00a0Dal Beyaz\u0131t G\u00fclercan - Hac\u0131 H\u00fcseyin Dal Emin G\u00fcrsoy - Muhtar Sefer Zeytin Nalan Ok\u00e7uo\u011flu - Hatice Dal Kerim Ya\u011fc\u0131 - Kahya Bodur Sad\u0131k Asl\u0131 Oma\u011f - Meryem K\u00fct\u00fck \u0130layda Ayd\u0131n - Badeg\u00fcl K\u00fct\u00fck Onur Seyit Yaran - Canberk Dal Ece Ayd\u0131n - Duru Dal\u00a0 Andrey Stan - Veli Demir\u00a0 Alican Okumu\u015f - Halim Dal Can K\u0131ran - Samim Dal Hayrettin Karao\u011fuz - Ercan\u00a0