Kalk Gidelim dizisinin 131. son bölümünde; Perihan’ın sürprizi nedeniyle sancılanan Dudu, doğum için apar topar hastaneye götürülür ancak yolda yine Şakir’den kaynaklanan sayısız aksilikler olur. Güçlükle hastaneye varabilen Dudu bu sefer de inanılmaz bir olayla karşılaşır. Kalk Gidelim 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalk Gidelim 131. son bölüm özeti...

KALK GİDELİM 131. SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyfettin ve Sevda Badegül ve Halim’ in durumundan şüphe edince çocukları çapraz sorguya alırlar. Halim ve Badegül mecburen durumu Seyfettin ve Sevda’ya anlatmak zorunda kalırlar. Badegül’ ün çocuğunun olmayacağını öğrenen ikilinin tavrı gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır.



Kelle İsmail’in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim’ e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin’ in artık bambaşka bir planı vardır. Samim bile bu plandan habersizdir.



Hastaneye yatan Dudu normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan ‘ın bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir’i bebeğin ismi konusunda ikna eder. Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar.





İnsaf Seyfettin’in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin kelle İsmail’ le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle İsmail Seyfettin yenilgiyi kabul eder. Ama iyi pehlivan mutlaka bir rövanş yapacaktır. Kelle’ nin bu seferki planı Seyfettin’i gerçekten zor durumda bırakacaktır.



Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir’e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile “Saz” bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

KALK GİDELİM 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.