Çekimleri Muğla'nın Yeşilyurt köyünde gerçekleşen Kalk Gidelim 131. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in sevilen aile dizisi Kalk Gidelim eğlenceli 130. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Kalk Gidelim son bölümde neler oldu? İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı...
KALK GİDELİM 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) November 26, 2020
KALK GİDELİM 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vaz geçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’ in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’ i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’ in Samim’ e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir.
Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır.
Duru’ nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız’ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan’ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu’ ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır.
Şakir ve Dudu, Ercan’ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu’nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem’in gizlice Ercan’ ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu’nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan’ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan’ ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu’nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.
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