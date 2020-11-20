Kalk Gidelim heyecan dolu 129. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Duru doktordan “7 haftalık hamile olduğunu” öğrenince ortalık bayram yerine döner ama aynı şey Halim ve Badegül için geçerli değildir. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Kalk Gidelim 130. bölüm fragmanı...
KALK GİDELİM 130. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) November 19, 2020
KALK GİDELİM 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meryem ve Sadık’ı Kelle İsmail’ in evinde gören Seyfettin, Nurcan’ın da gazına gelerek mekanı terk eder. Kelle ise, kurduğu oyunu sürdürür ve Meryem ve Sadık’ı kandırır. Ama son yaptığı oyun işleri iyice karıştırır. Çünkü evde, yaptığı oyunları deşifre edecek biri vardır o da Samim’dir. Samim, babasına olan biteni anlatınca Seyfettin ve Meryem, İsmail’in karşısına dikilir. Meryem ve Seyfettin Kelle’yi yalancılık ve iftiracılıkla suçlarlar. Kelle İsmail çok sinirlenir ve şaka ile başlattığı bu oyunu ciddiye döndürmeye karar verir. Çünkü işittikleri ağırına gitmiştir.
Duru doktordan “7 haftalık hamile olduğunu” öğrenince ortalık bayram yerine döner ama aynı şey Halim ve Badegül için geçerli değildir. Badegül ve Halim test sonuçlarından sonra adeta yıkılırlar.
Dudu ve Şakir’ in gayreti sonucunda Sevda ve Perihan’daki unutkanlığın sebebi ortaya çıkar… Sevda ve Perihan’a “yuttukları haplar” hemen bıraktırılır. Perihan kısa zamanda kendine gelir. Ancak Sevda daha çok hap yutmuştur. Bunun için Sevda’daki değişim merakla beklenir.
Şakir bir çiçekçi devralacaklarını Dudu’dan saklar. Ercan’ın Şakir’le gizli iş yapma sevdasından dolayı esrarengiz hareketlerinden kuşkulanan Meryem, kocasının abuk sabuk işler peşine düştüğünden iyice şüphelenir ve Ercan’ı takibe almaya karar verir.
Yasemin’den, Kelle İsmail’ in sabah ahıra gelip hayvanları alıp mezbahaya götüreceğini öğrenen Samim durumu hemen Seyfettin’e bildirir. Seyfettin, Kelle İsmail’i ahıra sokmamanın yollarını arar. Muhtar’ın yerine bakan Sadık’la bir gece yarısı operasyonu yaparlar. Sabah kamyonlarla ahıra gelen Kelle İsmail hiç tahmin edilmeyecek bir durumla karşı karşıyadır.
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