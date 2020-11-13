Fenomen dizi Kalk Gidelim 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Borcuna karşılık ineklerini İsmail’e veren Seyfettin rahatladığını düşünse de başına büyük bir sorun açacağının farkında değildir. İşlerin iyice sarpa sardığı Kalk Gidelim 128. bölümde neler oldu? İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı...
KALK GİDELİM 129. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) November 12, 2020
KALK GİDELİM 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Borcuna karşılık ineklerini İsmail’e veren Seyfettin rahatladığını düşünse de başına büyük bir sorun açacağının farkında değildir. İneklerin İsmail’e geçmesi, Meryem ve İsmail’ i aynı masada buluşturacaktır. Nurcan, Seyfettin’e Mumu’nun İsmail’den aldığı bir yıllık CEO’luk parasını verip borçtan kurtulabileceğini söyler. Mumu, İsmail’den aldığı bir milyon sekiz yüz bin lirayı değerlendirip iki milyonun üzerine çıkarmıştır. Seyfettin kardeşinin bir yıllık emeğini almak istemez. Bunun üzerine aile olmanın önemine vurgu yapan Nurcan, Seyfettin’ i hem duygulandırır hem ikna eder.
Şakir, evde annesinin unutkanlığının sebebini bulmaya çalışırken kendini yorgun hisseder ve Perihan’ın vitamin diye yuttuğu haplardan yutar. Komedi başlamıştır. Ercan’la buluşup ona verdiği parayı almaya giden Şakir hapların etkisiyle her şeyi unutur ve ortadan kaybolur.
Kelle İsmail ahırı geri vermek niyetinde olmadığını, işi karlı buluğunu ve faaliyetlerine sütçülüğü de eklediğini söyler. Seyfettin buna ihtimal vermez ama İsmail, müşterilerini bile bulmuştur. Bu müşteriler Meryem ve Sadık’ tan başkası değildir. Duruma ikna olmayan Seyfettin, İsmail’ in Meryem’ le el sıkıştığını görünce buna inanır. Oysa İsmail o kadar usta bir ticaret erbabıdır ki Meryem’i de Seyfettin’ de aynı anda faka bastırmıştır.
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