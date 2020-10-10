Kalk Gidelim dizisinin son bölümünde; Ercan, Meryem’le barışıp işleri tam yoluna koymuşken Kelle İsmail Mustafa Ali ve Seyfettin’e, Ercan’ın itiraflarının yer aldığı video kaydını seyrettirir.
KALK GİDELİM 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.
Mustafa Ali ve Seyfettin yoğurthanedeki işçilerin kışkırtılması olayında Kelle İsmail’in tamamen suçsuz olduğunu anlamıştır. Ercan’ ın hakikaten yatacak yeri yoktur.
Kelle İsmail, şirkete çiçek ve çikolata ile gelen Seyfettin’in, Efe’ye kızını isteyeceğini düşünürken Efe ise bambaşka bir şey isteyerek Seyfettin’ i taca çıkarır. Efe’deki zeka pırıltısını gören kelle İsmail çocuğu anında işe alır.
Nurcan, Tatlıcı dükkanını Duru’nun yeni ofisi olarak tadilata alır. Artık Meryem süt ürünlerinin karşısındaki tatlıcı Dükkanı Boncuk Tarım ofisi olacaktır. O sabah Dalgiller’ in evinde büyük bir hengame yaşanır.
Sabahın erken saatlerinde odasından çıkan Seyfettin üst verandada bir küp altına takılır. Kelle İsmail’le konuşan Seyfettin, bu altınların tarladan çıkan altınlardan Seyfettin’e düşen pay olduğu cevabıyla karşılaşır. Kelle İsmail ayrıca bir küp de Mustafa Ali’ye verdiğini söyleyince olaylar karmakarışık olur.
Seyfettin, kardeşinin bir küp altın aldığını düşünür ve Mustafa Ali’nin kapısına dayanır. Kelle İsmail’in iki küple beraber verdiği dersin içinden nasıl çıkacağını bilemeyen Seyfettin, Sevda’dan gelen telefonla sarsılır. Sağlık ocağından arayan Sevda kendisine “kovid” teşhisi konduğunu söylemiştir.
Seyfettin, Karısına “kovid” bulaşmasından Mustafa Ali’yi sorumlu tutar.
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