23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ‘Dünya Süt Zirvesi’ bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. “Yaşam İçin Süt” temasıyla yapılan zirvede konuşma yapan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, üreticilere sunulan eğitimlere ve süt kalitesine değindi, sektörü değerlendirdi.
“SEKTÖR İÇİN ‘PUSULA’ GÖREVİNİ ÜSTLENİYORUZ”
Sekiz milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin ele alındığı zirvede Pınar Süt’ün 18 bin süt üreticisi ve 31 kooperatifle birlikte uyguladığı kalkınma modelini paylaşan İdil Yiğitbaşı, “Bu topraklarda sağılan sağlıklı sütleri, Türkiye ile buluşturuyoruz. Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 13 farklı ilde, 7 binin üzerinde üreticimize hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri veriyoruz. Üreticiye verdiğimiz bu destek ile sütün kalitesini artırıyor, Türkiye Süt Sektörü için ‘pusula’ görevini üstleniyoruz” dedi.
Süt sektörünün gelişiminde bilinçli ve eğitimli üreticinin kilit rol oynadığını dile getiren Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Gıda güvenliğinin önemi daha da güçlendi. Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için süt üreticileri, kooperatiflerimiz ve süt işleme sanayi olarak birlikte hareket etmeliyiz. Dünyada bu kadar çok aç insan varken, nüfus artışı ve sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımın önemini düşününce her alanda israfı önlemeye çalışmalıyız.” diye konuştu.
Sektörün değişen tüketici alışkanlıklarına kulak vermesi gerektiğinin altını çizen İdil Yiğitbaşı, “Yeni nesil, sağlıklı yaşam konusunda çok hassas ve bilinçli tüketicilerden oluşuyor. Sektörün gelişim yolculuğunda bu noktaya odaklanılması ve tüketicilerin hassasiyetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE “ OKUL SÜTÜ’’ PROJESİNİN YANINDAYIZ
Pınar Süt olarak yeni nesli sütle buluşturan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten İdil Yiğitbaşı, “Türkiye’de uygulanan okul sütü projesine 2011 yılından bu yana destek veriyoruz. Bunun yanında 8 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Süt Kuzusu Sütü’ projesinin de tüm sütleri Pınar kalite standartlarında Pınar Süt tesislerinde paketleniyor. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklarımızı kaliteli sütle buluşturmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.
SÜT DÜNYASI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR
Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Ulusal Süt Konseyinin ev sahipliğinde 23 Eylül Pazartesi günü başlayan zirve, 26 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. İstanbul’da yapılan organizasyon, dünyanın dört bir yanından süt sanayicilerinin üst yöneticileri, süt üreticileri, tedarikçiler, bilim insanları ile kamu temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. 2018 yılında Güney Kore’de gerçekleştirilen zirveye 2 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.
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