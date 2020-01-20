Kalın: Türkiye, Libya'daki sürecin kilit aktörlerinden biri

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin'deki Libya konulu zirveyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir"