Kalın-Jeffrey görüşmesinde gündem İdlib ve PKK!

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul’da kabul etti. Mabeyn Köşkü’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin gerçekleşeceği Mabeyn Köşkü’ne konakladıkları otelden yürüyerek gelen James Jeffrey ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından yürüyerek otellerine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, Suriyedeki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.