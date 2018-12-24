

Kamuoyunun merakla beklediği yeni askerlik modeliyle ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"EN İYİ MODELİ İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR"



"Tek tip askerlik çalışmaları hakkında gelinen son noktayı paylaşan Kalın, “Bugün bununla ilgili bir sunum yapılmadı. Milli Savunma Bakanımızla gelmeden önce görüştüm. Kendileri bütün ilgili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bana da çok fazla tüyo vermedi. Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik modeli üretilecektir."