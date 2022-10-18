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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AHaber kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin her zaman diyalog ve iyi ilişkilerden yana olduklarını belirterek "Gerilimin kaynağı Yunanistan'dır. Bu gerilimi son erdirecek taraf da Yunanistan tarafıdır. Ödünç güçle iletişim stratejik hatadır. Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Kalın Yunanistan ile diyalogdan kaçmadıklarını ve kısa vadeli kazanımlar için ilişkilerin tehlikeye atılmaması gerektiğini de ifade etti.

Tahıl koridoru sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin olarak Kalın "Sürenin uzatılması için Ruslar henüz net bir cevap vermedi. Rusya'ya da güvence verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçteki önemine değinen Kalın "Rusya ile bütün iletişim kanalları kapandı. Herkes bize soruyor gelişme var mı diye. Rusya'nın BM ile görüşmeleri devam ediyor. Tahılın hangi ülkeye gönderileceğine Ukrayna karar veriyor" dedi.

Putin'in "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz" sözlerine de değinen Kalın "Bunun altyapısı hazır. Uzun vadede Türkiye için muazzam bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile normalleşme süreci konusunda ise Kalın "Ermenistan ile yeni adımların atılacağına inanıyorum" dedi ve "Güney Kafkasya'da normalleşme sürecini destekliyoruz" diye ekledi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.