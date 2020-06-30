Kaliforniya ve Teksas'ta rekor sayıda vaka artışı!

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Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde dün rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi. ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles bir günlük COVID-19 vaka artışının "endişe verici" bir seviyeye geldiğini açıklarken şehirdeki toplam vaka sayısı 100,000'in üzerine çıktı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un barları kapatma ve vatandaşların neredeyse tüm kamusal alanlarda maske takmalarını zorunlu hale getirme gibi katı emirlerine karşın Los Angeles salgının yeni merkezi haline geldi.

Kaliforniya'da dün koronavirüs vakalarındaki bir günlük en yüksek artış görülerek, 7,418 yeni vaka tespit edildi ve eyaletteki toplam vaka sayısı yaklaşık 223,000'e geldi. 10 milyonluk nufüsa sahip olan Los Angeles'taki vaka sayısı 100,000'i aştı. Teksas'ta da dün tek günlük rekor vaka artışı görülerek, 6,545 yeni enfeksiyonlu vaka tespit edildi ve eyaletteki toplam vaka sayısı yaklaşık 160,000 oldu.