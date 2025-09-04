Kalidou Koulibaly'den Victor Osimhen itirafı!

"OSIMHEN İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Napoli'de Osimhen ile birlikte forma giyen Koulibaly, "Victor Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum." dedi.