Machester City-QPR (1998)

Jamie Pollock

Bu golün kendi kalesine atılan bir gol olduğunu bilmeseniz izlerken mümkünatı yok anlayamazsınız. City’li Pollock küme düşme mücadelesi verdikleri QPR’a karşı kendi kalesine doğru önce bir QPR’lı oyuncunun üzerinden aşırtarak çalım attı. Daha sonra kafayla kalecisine dönmek isterken muhteşem bir vuruşla ağları buldu. QPR 2-1 öne geçti bu golle. City daha sonra 2-2’yi bulsa da QPR istediğini almış oldu. 1 hafta sonra yani son haftada Manchester City kazanmasına rağmen küme düştü ve 3. Lig seviyesine inmiş oldu.