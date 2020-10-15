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İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan Akdeniz ekibi, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya rağmen savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Ligde henüz gol yemeyen tek takım olan turuncu-beyazlılar, başarılarını takım savunması ve iyi çalışmaya bağlıyor.

DONKOR: BÜTÜN TAKIMIN BAŞARISI

Ganalı stoper Isaac Donkor, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de oynayan yakın arkadaşlarıyla görüştüğünü ve Adanaspor'da forma giymeye karar verdiğini söyledi.

Takımlarının geride kalan 4 haftada gol yememesinin önemli olduğuna dikkati çeken Donkor, şöyle konuştu:

"Takımımızın gol yememesi sadece bir oyuncunun işi değil, bütün takımın başarısı. Bu nedenle bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İtalya'da oynadığım dönemin yanı sıra, Yunus Murat Ceylan hocamızdan da savunma anlamında yeni şeyler öğrendim. Hem burada hem İtalya'da öğrendiklerim benim gelişimimde çok önemli. Açıkçası futbol bir risk oyunu. Bazen bu riskleri almanız lazım. Ben de çok fazla sınırları zorlamadan risk alıyorum. Oyunu güzelleştirmek için bunu yapıyorum."

FURKAN ŞEKER: GÜZEL BİR GİDİŞATIMIZ VAR

Takımın sağ bek pozisyonunda oynayan Furkan Şeker, Adanaspor'un geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ifade etti.

Turuncu-beyazlı ekipte oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Furkan, "Daha önce bu ligde şampiyonluklarım oldu. Adanaspor'da da tekrar bir şampiyonluk yaşamak, şehre tekrar o duyguyu tattırmak için geldik. Güzel bir gidişatımız var. Bir kaç galibiyetle beraber istediğimiz pozisyona ulaşacağımızı düşünüyorum. Başarıyı getiren şey takımdaşlık. Burada da takım arkadaşlarım çok yardımsever." şeklinde konuştu.

Furkan, ligin ilk 4 haftasında oyunun savunma bölümünde başarılı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk 4 haftada gol yemememiz 4-5 oyuncunun yapacağız iş değil. Takım olarak 90 dakika boyunca herkes çok iyi mücadele ediyor. Biraz hücum tarafını geliştirmemiz lazım. Yeni bir takımız, en azından işin savunma tarafını iyi yapıyoruz. Gol yemememizin en büyük sebebi, çok iyi çalışmamız. Hücumu da zamanla geliştireceğimizi düşünüyorum. Öyle olduğu zaman da puanlar gelecektir. Önümüzde Altınordu maçı var. Altınordu genç ve diri bir takım. Bu ligin pas yapmaya çalışan güzel ekiplerinden birisi. Bizim için öncelikli olan 3 puan almak. Sahamızda oynuyoruz ve hedefimiz var. Hedefimiz varsa içeride oynadığımız maçları kazanmamız lazım."

KARACIC: DEFANSTAKİ ARKADAŞLARIMLA İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ

Bosna Hersekli kaleci Goran Karacic, bireysel olarak çok çalıştığını, ilk 4 maçta kalesini gole kapatabildiğini aktardı.

"Gol yemeden bir kaç hafta daha devam etmek istiyoruz." diyen Karacic, "Beş yıldır buradayım, ilk defa defanstaki arkadaşlarımla çok uyumlu şekilde iyi iş çıkarıyoruz. Tabii ki ofansif olarak da daha iyi işler yapmak isteriz. Biz defans olarak gol yemedikçe, ilerleyen haftalarda form tutarak goller atacağımızı düşünüyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.