Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı

AA

İş yeri sahibi Serhat Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara Kalesi'nin de atmosferini sevdiği için buraya bir dükkan açtığını belirtti.

Salgın sürecinde doğal ürünler satmaya başladığını ifade eden Çolak, "İş yerinin ismini manevi bir tatminkarlık olsun diye Anti Emperyalist Tükkan koydum. Çiftçi geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olduğum için daha da hassaslaştım, organik ürünlere yöneldim. Çocuğumun yemediği bir şeyi de insanlara yedirmek istemiyorum." dedi.

Yerel üreticinin büyük firmalarla karşılaştırıldığında topraktaki emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"İsimlerini koyduğum ürünlerin hepsinin benimle alakalı bir hikayesi var. Protest şalgamın içerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi yok. Faydalı olan şalgam diğer içeceklere nazaran daha çok tüketilsin diye ismini protest şalgam koydum. Komünist erişte mesela, eniştem benim komünistti ben de bu ismi koydum. Vandal pekmezim var, o iş kullanılan çizmelerle üzüm eziliyor, kaynatılıyor tamamen böyle pekmezin canı çıkarcasına işleniyor bundan dolayı bu ismi koydum. Demokrat turşunun hikayesi de bizim mahallede bir amcamız vardı ona da 'Yorgun Demokrat' derlerdi, oradan geliyor. Yani bu isimlerin kendimle bir bağı var."

Çolak, büyük markalarla yerel üreticilerin pazarda rekabet içerisinde olduğunu belirterek, "Yöresel üreticiler pazara malını sokmakta zorlanıyor. Tamamen yerel üreticiyi desteklemek için Antiemperyalist Tükkan adını kullandım. Daha ziyade büyük markalara, zincirlere karşı direniş hikayesi bu." dedi.