Kalemya Koyu nerede? Kalemya Koyu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Fotoğraf sahibi: @lifeasatrip

Fethiye Yarımadası’nın korunaklı girintilerinden biri olan Kalemya Koyu, konuklarına huzurlu bir atmosfer sunarken konum avantajı sayesinde ulaşım kolaylığı da sağlıyor. Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki koy, Fethiye merkezine kara yolu ile 10 dakikada erişilebiliyor. Bölgede hizmet veren tekne turları, deniz yolunu tercih edenlerin ilk seçeneği hâline geliyor. Koyun kıyısına dik inen yamaçlar, doğaseverler için bakir trekking rotaları barındırırken, sahilin hemen gerisindeki çam ağaçları temiz hava arayanlara adeta oksijen deposu oluşturuyor. Bu korunaklı koy, berrak suyu ve ince taneli kumuyla tanınıyor. Peki, Kalemya Koyu konumu nedir? İşte, Kalemya Koyu’nun bulunduğu bölge hakkında merak edilenler…

KALEMYA KOYU NEREDE?

Kalemya Koyu, Türkiye’nin güneybatısında, Muğla il sınırları içinde konumlanan Fethiye ilçe merkezinin batı ucunda bulunuyor. Fethiye Yarımadası’nın kuzeydoğu cephesine bakan koy, Göcek–Fethiye karayolundan ayrılan kısa bir yolla ulaşılan yarımada rotası üzerinde yer alıyor. Navigasyon uygulamalarında 36.616216 enlemi ve 29.071701 boylamı ile işaretlenen bölge, doğal liman niteliği sayesinde rüzgardan korunan sakin deniziyle biliniyor.

KALEMYA KOYU HANGİ ŞEHİRDE? Koyun bağlı olduğu şehir Muğla. Turistik yoğunluğu yüksek ilçelerin başında gelen Fethiye, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kalemya Koyu da Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta bulunarak şehrin ulaşım ve konaklama olanaklarından kolayca yararlanma imkanı tanıyor. İlçeden hareket eden dolmuşlar ve taksiler kısa sürede koy girişine varıyor. Dileyenler ise merkezden kalkan tekne servisleriyle birkaç dakikalık deniz yolculuğunun ardından doğrudan sahile inebiliyor. KALEMYA KOYU HANGİ İLDE? Kalemya Koyu'nun bulunduğu il Muğla, Ege Bölgesi'nin Akdeniz'e bakan sahil şeridini oluşturan geniş bir coğrafyaya sahip. İl genelinde Bodrum, Marmaris, Datça ve Göcek gibi dünya çapında bilinen tatil merkezleri bulunuyor. Fethiye-Göcek körfez hattı ise sakin koyları ve doğal plajlarıyla özellikle yat turizmi açısından öne çıkıyor. Kalemya Koyu da bu zincirin en korunaklı halkalarından biri olarak Muğla'nın geniş kıyı çeşitliliğine katkı sağlıyor. KALEMYA KOYU HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Kalemya Koyu, Ege Bölgesi'nin güneydoğu ucuna denk geliyor, fakat Akdeniz iklim özellikleri belirgin şekilde hissediliyor. Yaz aylarında durgun denizi ve yüksek su sıcaklığı, Akdeniz kıyılarını aratmayacak bir tatil ortamı sunuyor. Kış mevsiminde bile ılıman havanın etkisiyle koy, doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleri için elverişli kalıyor.

KALEMYA KOYU KONUMU NEDİR? Kalemya Koyu, Fethiye Yarımadası'nın Kızılada'ya bakan iç körfezinde, Armutalan ve Samanlık koylarıyla aynı sahil şeridini paylaşıyor. Yarımadanın kara bağlantısı dar olduğundan, koy hem karadan hem de denizden rahatlıkla kontrol edilebilen bir güvenlik alanı sunuyor. Bu özelliği sayesinde yatçılar, rüzgarsız gecelerde kalabalıktan uzak demirleme noktası olarak Kalemya'yı tercih ediyor. Kıyının hemen ardında yükselen çam ağaçları ve maki örtüsü, bölgeyi karadan görünmez hale getiriyor; bu da koyu saklı cennet tanımına uygun kılıyor. KALEMYA KOYU'NA NASIL GİDİLİR? Kara yolu: İstanbul, Ankara ve İzmir'den Fethiye'ye düzenlenen otobüs seferleri ile ilçe otogarına ulaşıp buradan 10 dakikalık taksi yolculuğu ile Kalemya girişine gidilebiliyor.

Hava yolu: Dalaman Havalimanı’ndan Fethiye merkezine HAVAŞ servisleri her gün karşılıklı sefer düzenliyor. Havalimanından araç kiralamak da tercih edilen bir yö

Deniz yolu: Fethiye Limanı'ndan saatlik aralıklarla kalkan günübirlik tekne turları ile koya doğrudan ulaşım sağlanıyor. KALEMYA KOYU'NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Kalemya Koyu, Hillside Beach Club tesisine ev sahipliği yapması nedeniyle konfor arayan tatilcilerin radarına giriyor. Otelin iskelesi yalnızca konaklama yapan misafirlere açık olsa da koyun bir bölümü günübirlik ziyaretçilere hizmet veren plaj alanına sahip. İnce kumlu sahil, çakıl karışımı olmayan deniz tabanı ve hızlı derinleşmeyen yapısı ile çocuklu ailelerin tercih ettiği bir güvenli yüzme alanı sunuyor. Çevredeki orman yürüyüş parkurları, gün batımı esnasında fotoğraf tutkunları için benzersiz manzaralar yaratıyor.

KALEMYA KOYU’NDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Bölgede birinci derece doğal sit alanı bulunan yarımada kesimleri olduğu için kamp yapmayı planlayanların önceden izin alması gerekiyor. Kıyıya araçla inilen yol dar ve virajlı, özellikle yaz aylarında yoğunluk artıyor. Bu nedenle seyahat saatini sabah erken veya akşamüstü planlamak trafiği azaltıyor. Deniz dibi kumluk ancak zaman zaman posidonya çayırları görülebiliyor, dalış paleti kullanmak su altı keşfini kolaylaştırıyor. Kalemya Koyu, Muğla’nın Fethiye ilçesi sınırlarında, Ege Bölgesi’nin kendine has huzurlu atmosferini yansıtan ender doğa harikalarından biri. Yarım saatlik kısa bir tatil molası ya da gün boyu sürecek deniz keyfi için rotanızı bu saklı cennete çevirecek olursanız, ulaşım seçenekleri ve konum bilgileri artık elinizde. Tatil valizinizi hazırlamadan önce hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın, rüzgarsız bir günde Kalemya’nın sükuneti tüm güzelliğiyle sizi bekliyor.