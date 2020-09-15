"Kalem tabanca"yla kendisini yaralayan kişiye hapis ve para cezası

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Mayıs 2019'da İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde montunun cebinde taşıdığı "kalem tabanca" ile oynarken yaralanan S.S. (30) hakkında, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın hakimi, sanığın suçu işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanık S.S, 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Güvenlik güçlerince el konulan ve adli emanete alınan tek fişek kapasiteli "kalem tabanca"nın, işlemlerin ardından imha edileceği belirtildi.

Sanık S.S. savunmasında, ruhsatsız olduğunu bildiği silahı arkadaşından alarak dışarı çıktığını ve silahla oynarken elinde patladığını öne sürdü.

Bu nedenle yaralandığını belirten S.S, "Hastaneye polisler geldi. Silahı attığım yere gidip aldılar. Suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım." ifadelerini kullandı.