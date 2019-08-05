Geçen sezon West Ham'da yedek kaleci olarak bulunan Adrian, geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'la sözleşme imzaladı. West Hamda 2018-2019 sezonunda sadece 5 maçta forma giyen Adrian, Premier Lig'de hiç 11'e giremedi.

Adrian, 18-19 sezonunda İngiltere Lig Kupası ve FA Cup'ta çıktığı 5 maçta kalesinde 8 gol gördü.

Adrian 2016 yılında Mark Noble için düzenlenen jübile maçında tüm sahayı geçip gol atmıştı. Bu olay medyada çok fazla yer edinmişti.