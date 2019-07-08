Süper Lig'de Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor'da kaleyi koruyan başarılı eldiven, kısa bir süre de İsveç'te oynadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da ligde 10 maçta, kupada ise 1 maçta forma giyen file bekçisi, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Demircan'ın yeni oynayacağı kulüp için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.