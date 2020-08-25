Kale Tasarım ve Sanat Merkezi faaliyetlerine devam ediyor

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kültür ve düşün hayatına kazandırılan KTSM’de bugüne kadar 7 tasarım ve 7 sanat çalıştayı, 4 disiplinlerarası buluşma, 4 atölye çalışması, 2 mekan tasarım çalıştayı ve 2 tasarım yarışması gerçekleştirildi. Çalıştayların çıktılarından oluşan 8 sergi bu süre zarfında ziyaretçilerle buluştu. Proje, 25 Ağustos- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen karma sergiyle sona eriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, merkezin başta öğrenciler ve yeni mezunlar olmak üzere, dünyanın sanat ve tasarımla daha yaşanabilir olacağına inananlar ve bu amaç uğrunda çalışanlar için bir paylaşım ve buluşma alanı olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Merkezin kamuoyunda sanat ve tasarıma olan bakış açısının değişmesi için de misyon üstlenmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Okyay, “Biz KTSM’yi herkesin, kendi özel alanından çıkarak; ister aynı ister farklı bir disiplin olsun yanındakine değerek çalıştığı bir alan olarak hayal ediyoruz. Burada komşumuzla, esnafımızla, ustamızla, zanaatkarımızla bağ kurabilmeli, birlikte ürettiğimiz değeri paylaşabilmeliyiz. KTSM’yi aynı zamanda sosyal girişimcilere de açacağız. Bu merkezden Öz-e değen, Öz-gün ve Öz-gür işler çıkması gerektiğine inanıyoruz. Köklerimize, bizi biz yapan değerlere ayna tutmalıyız." değerlendirmelerinde bulundu.
Merkezde tasarım ve sanat alanında ekosistemi geliştirmek için, sektörel sorunlar hakkında farkındalık yaratacak savunuculuk çalışmaları yürütülmesini amaçladıklarını kaydeden Okyay, şunları kaydetti:
"Örneğin, tasarımcılar çok büyük sorunlarla karşılaşıyor ve bize gelip bunları anlatıyorlar. Bu konulara dair söz sahibi olduğumuz alanlarda savunuculuk çalışmaları yürüteceğiz. Ekosistemin sorunlarını gündeme getirip önünü açmaya çalışacağız. Biz bu merkezi, birlikte hayal kurmak, yan yana can cana olmak için bir nefes alanı kurguladık. Bu hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz ölçüde Kale Grubu olarak bu topraklara karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanacağız. Tabii ki dile getirdiğim bu hayalleri tek başımıza gerçeğe dönüştüremeyiz. Tüm sanatçıların, tasarımcıların, sanata ve hayata dair söyleyecek sözü olan herkesin, KTSM’ye sahip çıkmasını ve bu mekanı yaşatmak için el ele vermesini bekliyoruz."
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