"Ancak kentimizde konaklama konusunda sorunlar var ve tesislerdeki oda ile yatak sayılarının azlığı turizmde bizi olumsuz etkiliyor. Son yıllarda huzur şehrine dönüşen Tunceli'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük artış yaşanıyor. Bu artışı karşılayabilmemiz için konaklama tesislerine ihtiyacımız var ve yatırımcılarımızı Tunceli'ye bekliyoruz."