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Kale filesine dolanan sokak köpeği kurtarıldı

Sokaktaki hayvanlara her geçen gün kötü muameleye dair yeni olaylar gerçekleşirken iyi ve güzel örneklere de rastlamak mümkün. Bunun son örneği Manisa'da yaşandı. Kale filesine dolanan sokak köpeği kurtarıldı

Giriş: 30.05.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Kale filesine dolanan sokak köpeği kurtarıldı
DHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki spor sahasında bir sokak köpeği kale filesine dolanıp mahsur kaldı. Köpeğin kale filesine dolandığını ve kendini kurtaramadığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, filenin iplerini kesip köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yaralanan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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