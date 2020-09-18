Kale Belediye Başkanı Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 günlük karantina süreciyle tedavime evimde başladım. Allah’a şükür sağlık durumum iyi. Rabb'im bütün hastalara şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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