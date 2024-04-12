Kaldırımdan düşünce diz bağları kopan hasta, tendon nakliyle ayağa kalktı

Konya'da yaşayan Şahin Murat, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip düştü. Tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan Murat, hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrollerde sağ dizindeki bağların koptuğu tespit edilen ve Konya Şehir Hastanesinde ameliyata alınan Murat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ile ekibinin kapalı yöntemle yaptığı operasyonla yeniden yürümeye başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Yıldırım, hastanın geleceği açısından çok önemli bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Çoklu bağ yaralanması adı verilen bu tür yaralanmaların, genellikle tarımsal faaliyetler, kayak sporu veya trafik kazalarında görüldüğünü aktaran Yıldırım, "Hastamızın, dizin eklemini tutan ön çapraz, arka çapraz ile iç ve dış yan bağların neredeyse tamamı kopmuş. Yani dizin hareketini ve stabilizasyonunu sağlayacak bütün yapılar kopmuştu. Buna bir de menüsküs yırtığı da eşlik ediyordu" diye konuştu.

Yapılan kontrollerin ve birkaç gün bekleyişin ardından hastayı ameliyata aldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "İnsan vücudunda yedek tendonlar vardır. Bunların her biri bir bağı onarabilir. Hastamızda fazlaca bağ onarımı gereği duyduğumuz için sağ ve sol bacağından 2'şer tendon aldık. Bu tendonları 'yedek bağ' olarak kullanıp, tamamen kapalı yöntemle ve başarılı şekilde operasyonunu gerçekleştirdik. Kadavradan bile bu tendonları alıp, ameliyat yapabiliyoruz. Ameliyatı kapalı yöntemle yaptığımız için neredeyse hiç şişlik oluşmadı."

Yıldırım, ameliyatın üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen hastanın yürümeye başladığını vurguladı.

Hastanın tam olarak normal hayatına dönmesinin 2-3 ayı bulabileceğini belirten Yıldırım, "Eskiden 'Bu diz kötürüm kalır' denilen bu tür yaralanmalar, son yıllarda kapalı yöntemle tedavi edilebilir ve çok iyi sonuçlar alınabilir bir noktaya geldi" dedi.

DÜŞÜNCE BİR DAHA AYAĞA KALKAMAMIŞ

Yeniden yürümeye başlayan Şahin Murat, görünmez bir kazanın başına geldiğini söyledi.

Düştüğü kaldırımda tadilat yapıldığını aktaran Murat, şöyle konuştu: "Kaldırımdan düştüğüm sırada ayağım, kaldırımla yol arasına girdi. Düşerken gövdem ileriye gidince dizim döndü. Ayağa kalkmaya çalışmamla tekrar yere düşmem bir oldu. Ben çapraz bağ yaralanması zannetmiştim ama dizimde kopmayan bağ kalmamış. Doktorlar bu durumun çok nadir görüldüğünü söylediler. Ameliyatın ardından yavaş yavaş sağlığıma kavuşuyorum."