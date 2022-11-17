Kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Kayseri'de, kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı yaşlı çiftten kadın hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Ö.G. yönetimindeki otomobil, önce kaldırımda yürüyen H.Ö. ve R.Ö.'ye ardından da elektrik direğine çarptı.

Feci kazada, yaşlı çift ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.Ö. adlı kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine; H.Ö. ve diğer yaralı şahısta Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.