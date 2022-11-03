Kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı!

DHA

Esenyurt'ta bir kişi kaldırımdaki kadına silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.