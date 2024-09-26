Kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlı yakalandı

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre, İ.B. emniyette verdiği ifadesinde "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dediği öğrenildi. Saldırganın ayrıca psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu belirtildi.

İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.