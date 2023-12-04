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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda yürürken vuruldu

        Babası ile kaldırımda yürürken tüfekle vuruldu

        Çorum'da, babası ile birlikte kaldırımda yürüyen kişi, 2 kişi tarafından ilahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:08
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        Kaldırımda yürürken vuruldu
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        Çorum'da, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı.

        Cemilbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde kaldırımda babasıyla yürüyen O.D.'ye, S.B. ile F.Ş. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan O.D.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırıda cadde üzerinde park halinde bulunan üç araca da saçmalar isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda kovan ele geçirdi.

        Polis, S.B. İle F.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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